Haydi imzaya

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Antalya'dan kaçırılan 8 tarihi eserin ait olduğu topraklarına geri iade edilmesi için Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından başlatılan 'Eserler Ait Olduğu Topraklarda Güzel' kampanyasına katılım hayal kırıklığı yarattı. 1 milyon imza hedefiyle 24 Haziran'da başlatılan projeye Antalya içinden beklenen ilgi gelmedi. 2 ayda 5 bin imza toplanan kampanyaya, ardından geçen 3 aylık sürede sadece 3 bin kişi destek verdi. Böylece 5 ayda toplanan imza sayısı 8 binde kaldı.Kampanyaya desteği artırmak için Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'ne, Ksanthos'tan kaçırılan ve bugün British Museum'da sergilenen Nereidler Anıtı'nın replikası konuldu. Ayrıca tarihi eselerin fotoğrafının bulunduğu kartpostallar da havalimanında dağıtıldı. Çalışmayla İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde de kampanyaya destek geldi. Ancak Antalya imza kampanyasına yeterince sahip çıkmadı. Kampanyaya Antalya'nın yanı sıra başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinde de destek gelmesi dikkat çekti. Daha önce imza sayısı 1 milyona ulaşınca UNESCO'ya gönderme kararı da düşen ilgi sonrası değişti. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, imza sayısının 100 bine ulaştığında UNESCO ile paylaşacaklarını belirtti.Yeliz Gül Ege, Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını ve bu kentin yaşayanlarının eserlerine sahip çıktığını göstermek istediklerini ifade etti. Ege, projenin dünyanın ise en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik fuarı olan ACE of MICE'ta sosyal projeler kısmında finale kaldığının da müjdesini verdi. Antaya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Ege, "Projeyle ilgili bir sunum yapacağız. 70 kişilik jüri bu sunum sonucu kararını verecek. Bu ödül bu projenin bilinirliğini, insanlar tarafından daha dikkate alınmasını, özellikle uluslararası arenada güçlenmesini sağlar" ifadelerini kullandı.