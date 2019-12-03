Yayladan son göç

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yörükleri, Anadolu'da binlerce yıllık 'Yörük Göçü' geleneğini günümüzde de sürdürüyor. Türkiye'nin son konar-göçer Yörüklerinden Demirci ailesi, ilkbaharda yürüyerek çıktığı Seydikemer'in Seki Mahallesi'ne bağlı, Akdağ eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Tezli Yaylası'ndan inmeye başladı. Eşyalarını develere ve eşeğe yükleyen aile, yaklaşık 200 küçükbaş hayvanla birlikte Seydikemer'in Karadere Mahallesi'ndeki evlerine ulaşmak için gece yola çıktılar.Nesilden nesle Yörüklük yapan ve konar-göçer Yörüklüğü sürdüren nadir ailelerden biri olan Demirci Ailesi 3 gün süren yaklaşık 180 kilometrelik yolculuğun ardından bugün evlerine ulaştı. Yaz aylarını yaylalarda geçirdikten sonra sahile göç zamanı geldiğini belirten Demirci (61) 3 kez konaklama yaptıkları 3 günlük yolculuğu tamamladıklarını söyledi.Atalarından kalan Yörük kültürünü devam ettirdiğini anlatan Demirci, "Çocuklarım bugün benimle birlikte ancak benden sonra göç etmezler diye düşünüyorum. Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var" dedi. Yörük göçünün son 5 kilometresine eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci Ailesi olduğunu söyledi.