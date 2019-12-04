Alanya güle oynaya

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u 5-1 yendi. 5. dakikada Salih Uçan sağ kanattan korneri kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tzavellas kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
48. dakikada Tzavellas kazandığı hava topunu sağ kantatan bindiren Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun ortasına iyi vuran Yacine Bammou topu filelerle buluşturdu: 2-0.
56'da Adanaspor farkı bire indirdi.
BAMMOU 3 GOL ATTI
Sağ kanattan gelişen atakta Utku Şen, koşu yapan Ronie'e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1 58'de sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos rakip ceza sahasına girerek topu Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. 66'da sol kanattan gelişen atakta Djalma Campos ceza sahasına girdi. Savunmanın çıkarmak istediği topa ceza sahası içindeki son çizgide sahip olan Yacine Bammou, sıfır noktadan gönderdiği top defansa çarparak ağlarla buluştu: 4-1
87'de sol kanattan gelişen atakta Bakayetas arka direğe topu ortaladı. Djalma Campos uzanarak dokunduğu top ağlarla buluştu: 5- 1. Alanyaspor müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.