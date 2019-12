Belediyeye genel merkez desteği

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarete Öz ile birlikte AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve beraberindeki heyet katıldı. Öz, "AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızın yaptığı beldesine, insanına faydalı her türlü hizmetin yanındayız" dedi. Ankara'dan her türlü desteği aldıklarını anlatan Başkan Başdeğirmen ise "Her ay en az bir kez Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber oluyoruz. Bu bizim için problemlerimizin anında çözümüne büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.