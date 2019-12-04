Bir tuhaf savunma

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ANTALYA'DA boşanmak isteyen eşi Dilek Ülüs'ü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs (55), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma boyunca ağlayan Süleyman Ülüs, eşini öldürme amacı olmadığını iddia etti. Eşinin kendisine iftira attığını iddia eden Süleyman Ülüs, "Tüfek elimdeyken birden patladı. Dilek'in yaralandığını bile fark etmedim. Sonrasında Dilek bana, 'Salak beni vurdun' dedi. Eşimin yarasına tampon yaptım. Etraftakilere ambulans çağırmalarını söyledim. Öldürme kastım yoktu. 13 yıllık evliyim ve çocuklarıma ben bakıyorum. Dilek'i öldürmek istesem kafasına sıkardım" diye konuştu.Dilek Ünlü ise eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatının görgü tanıklarının dinlenmelerini talep ettiği duruşmada savcı, Süleyman Ülüs'ün 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ile yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle 'tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatına son savunmasını hazırlaması için süre verilerek, ertelendi. Olay, 3 Haziran'da, Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde yaşanmıştı. Hurdacı Süleyman Ülüs, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ülüs'ü konuşmak için çağırdığı evde pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Ameliyat edilen Dilek Ülüs, sağlığına kavuştu.