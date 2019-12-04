Çin ve Hindistan’a uçuş çağrısı

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TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan Antalya merkezli SunExpress, bu yıl havacılık ve turizmde 30'uncu yılını kutluyor. Şirketin kuruluş yıldönümü Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katıldığı bir törenle kutlandı. 30'uncu yıl pastasının da kesildiği törende SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Vali Karaloğlu'na uçak maketi hediye etti.Antalya ve SunExpress'in son 30 yılda birlikte büyüdüğünü vurgulayan Vali Karaloğlu, "SunExpress'le Antalya turizmi ve şehir markası sanki siyam ikizi gibi. SunExpress Antalya turizmini büyütüyor, Antalya SunExpress'i büyütüyor. İki markanın birbirine çok büyük katkısı var" diye konuştu. Batı ülkelerine çok sayıda sefer olmasına karşın doğu ülkelerine uçuş olmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Sadece var olduğumuz pazarlarla turizmi geliştiremeyiz. Ortadoğu, Doğu ve Uzakdoğu'daki yeni pazarlarla çeşitlendirmeye ihtiyacımız var. Özellikle Çin ve Hindistan pazarına SunExpress'le direkt uçuşlarla Antalya'yı büyütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.SUNEXPRESS Genel Müdürü Jens Bischof ise 2019 yazında, Antalya'ya 3,7 milyon koltuk kapasitesi sunduklarını hatırlatarak, "2020 yazında ise iç ve dış hatlarda toplamda 5 milyon koltuk ile tarihimizin en yüksek arzını gerçekleştireceğiz" dedi. Bischof, Antalya Havalimanı'nda bir de uçak bakım merkezi kurulacağını hatırlatarak, "2021 yılı sonuna kadar bakım onarım merkezi açılacak. Çok ciddi bir miktarda yatırım yaptık. 35 milyon euroluk projede 5 uçaklık hangar olacak. Proje Antalya'da ilk olacak. Diğer uçak firmalarına da hizmet verecek" açıklamalarında bulundu.YATIRIM MÜJDESİ