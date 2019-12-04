Evinin Sultanları salonda fırtına gibi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıylaBasketbol Turnuvası ile ev kadınları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıylaVoleybol Turnuvası düzenlendi. 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası ve 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvasına toplam 28 takım katıldı.HER iki turnuvanın final müsabakaları 1 Aralık 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeleri final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara madalya, kupa ve teşekkür belgeleri ödül töreniyle takdim edildi. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası ve 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvalarının devam edeceğini söyleyerek, katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür etti.