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Mehmetçik’e vitamin desteği

Kumluca’da anaokulu öğrencileri ’ndaki Mehmetçik’e portakal toplayıp gönderdi

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Mehmetçik’e vitamin desteği
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde anaokulu öğrencileri, topladıkları portakalları Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderdi. Kumluca'da Anaokulu öğrencileri kendi bahçelerinden topladıkları portakalları, okul yönetimi ve öğretmenlerinin destekleriyle Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Valiliği açık kapı birimine gönderdi.

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Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlhami Kotan, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli polis memurları ve ilçe jandarma karakol komutanlığında görevli astsubaylar katılarak desteklerini sundu. Okul Müdürü Fatih Çelik, öğrencilerin vatanseverlik duygularını pekiştirmek istediklerini söyledi. Çelik, "Toplumun en küçük kesiminin dahil ordusunun yanında olduğunu vurgulamak amacıyla bu etkinliğe gerçekleştirdik" dedi.
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Mehmetçik’e vitamin desteği
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