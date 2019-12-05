Babasının adına kütüphane yaptırdı

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FETHIYE Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Ersin Kılınç, Haziran ayında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren babası Sabri Kılınç adına Gazi Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı. Babasının eğitime önem verdiğini kaydeden Kılınç, bu kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sunmaktan mutlu olduğunu söyledi.Sabri Kılınç Kütüphanesi'nin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Şengönül, Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve Kılınç'ın yakınları katıldı. Kütüphanede 2 bine yakın kitabın bulunduğu bildirildi.