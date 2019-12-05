Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Babasının adına kütüphane yaptırdı

Babasının adına kütüphane yaptırdı

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 5.12.2019
Babasının adına kütüphane yaptırdı
FETHIYE Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Ersin Kılınç, Haziran ayında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren babası Sabri Kılınç adına Gazi Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı. Babasının eğitime önem verdiğini kaydeden Kılınç, bu kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

2 BİNE YAKIN KİTAP VAR
Sabri Kılınç Kütüphanesi'nin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Şengönül, Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve Kılınç'ın yakınları katıldı. Kütüphanede 2 bine yakın kitabın bulunduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babasının adına kütüphane yaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN