Robot ekibinden başarı

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Antalya'da düzenlenen Robotex Turkey organizasyonunda dereceye girerek Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan genç dahiler, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen Robotex International 2019 Festivali'ne damga vurdu. 38'den fazla ülkeden gelen bin 99 takım ve 3 bin yarışmacının katıldığı festivalde, Türkiye ve KKTC ekipleri çeşitli kategorilerde yapılan robotik yarışmalarında iki birincilik, üç ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.Robotex Turkey kurucuları Zülal İnan ve Orhan Çevik, çalışmaların meyvesini verdiğini söyledi. Zülal İnan, "Robotex Turkey ekibi, yarışmaya 100'den fazla Türk katılımcıyla dâhil olarak ilk yılında en fazla katılım gösteren ülke oldu. Robotex Turkey'in ilk yılında gösterilen yoğun ilgi ve elde edilen başarılardan çok memnunuz. Robotex Turkey'in her yıl giderek büyüyeceğini ve robotik alanında çocuklara ve gençlere katkı yapmaya devam edecek" dedi.Antalya'dan da Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi yarışlarda ikinci olmayı başardı. Bahçeşehir Kampüs Müdürü Serdar Aydın, öğrencilerin şimdi de Mart ayında ABD'nin San Francisco şehrinde FRC Dünya Robotik Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi. Aydın, "Bir dünya şampiyonluğu da ABD'den bekliyoruz" dedi.