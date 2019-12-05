Yolumuzu geri ver

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ANTALYA'DA CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından Teomanpaşa, Hasan Subaşı ve Işıklar caddelerindeki bisiklet yollarının kaldırılması bisikletçileri isyan ettirdi. Antalya Bisiklet Severler Grubu, alınan karar tepki göstermek için yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir protesto sürüşü gerçekleştirdi. Düdük öttürüp zil çalarak bisikletlerini süren grup Konyaaltı Caddesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Cebesoy caddesine kadar pedal çevirdi. Buradan da kaldırılan bisiklet yolu istikametinde geri dönüş yaparak tepki gösteri.Grup Yöneticisi Alpaslan Coşkunoğlu, bisiklet yollarının kaldırılmasına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kesin bir cevap alamadıklarını belirtti. Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Nurettin Tonguç ile yaptıkları görüşmede, UKOME kararıyla yolların kaldırıldığının ifade edildiğini belirten Coşkunoğlu, "Ekim ayının başında Başkan Muhittin Böcek, kaldırılacak olan bisiklet yollarına alternatif yapılacağını söylemişti. Sadece rotanın değişeceğini belirtmişleri. Fakat komple kaldırıldı" dedi. Yapılan görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin verdikleri sözü tutmadığını ifade eden Coşkunoğlu, "Yeni bisiklet yolları yapılmayacağını, Konyaaltı Caddesi'nde karma trafikle birlikte bisiklet kullanılacağını söylediler. Bu tehlike barındırıyor. Yanlıştan geri dönülsün" diye konuştu.Alınan kararın saçma olduğunu ifade eden Coşkunoğlu, mevcut yolların tekrardan yapılmasının yanı sıra bisiklet yolunun uzunluğunun arttırılması gerektiğini savundu. Coşkunoğlu, "Yanı başımız Konya'da 515 km bisiklet yolu var. Antalya'da ise bu rakam sadece 40 km. En az 100 km yol gerek" şeklinde konuştu.