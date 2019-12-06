Cinayetten dram çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Deniz Baş'ın (28) tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Merve Baş (24) yaşananları anlattı. Eşiyle 5 yıl önce evlendiğini anlatan Merve Baş, eşinin evlenmeden önce yaşadığı Almanya'da uyuşturucu, bıçaklama ve hırsızlık gibi suçlardan 17 sene ceza aldığını ve sınır dışı edildiğini söyledi. Eşinin uyuşturucu kullandığını ifade eden Merve Baş, eşinden sürekli şiddet gördüğünü, defalarca darp edildiğini ve 15-20 kez karakola şikayette bulunduğunu anlattı.Deniz Baş'la biri 4 yaşında, diğeri 4 aylık 2 çocukları olduğunu anlatan Merve Baş, "En son oğlumu doğurduğumda da kavgalıydık. Doğumhaneden yeni çıkmıştım, hastaneye geldi, bana bir yumruk attı, dikişimi patlattı. Bana 'Kalkacaksın, eve gideceğiz, seni götüreceğim yoksa çocuğun kafasını burada ezerim, öldürürüm' dedi. Benim geri dönmem için çocuğu kullanıyordu. Daha önce uzaklaştırması olduğu için 1 günlüğüne aldığı kızımı da darp etti. Kızımı tokatladığı videoya çekip bana gönderdi. Bu videoyla birlikte karakola gittim. Kızımı geri aldım" açık- lamasında bulundu. Merve Baş, eşinin kendisine yönelik uyguladığı şiddet nedeniyle boşanma davası açtığını da sözlerine ekledi.Merve Baş, 3 Aralık günü yaşanan ve Deniz Baş'ın ölümüyle sonuçlanan olayı da şöyle anlattı: "Deniz Baş, evden çıkıp, işe giden babamın üzerine doğru şişe fırlattı. Babam işe gittikten sonra beni sürekli telefonla rahatsız ederek, 'Babanın leşini sereceğim, bugün nasıl geldiysem babanın leşini öyle sereceğim' dedi. Öğlene kadar sürekli arayıp, hakaret ve tehdit etti. Amcamın oğlu Doğukan, Deniz kendisine de tehdit ve hakaret ettiği için onu korkutmak amacıyla havaya ateş etti. Arabaya saçma isabet etti. Ardından panikle arabaya doğru da ateş etti. Sonra silahı elime verdi ve kaçıp gitti, ortadan kayboldu."