Dilekler engelsiz bir dünya için

BUGÜN NELER OLDU

SAĞLIK Sen Antalya Şube Başkanlığı üyeleri farkındalık oluşturmak için 100 dilek feneri uçurdu. Konyaaltı varyantta düzenlenen 'Engelisiz Bir Dünya İçin Dilek Feneri Uçurma' etkinliğine sendika üyeleri ile Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği öğrencileri ve aileleri katıldı. Programda 100 dilek feneri gökyüzüne gönderildi.Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız" dedi. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz ise "30 engelli çocuğumuz ve aileleriyle programa katılım sağladık. Çocuklarımız çok mutlu oldular" diye konuştu.