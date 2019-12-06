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Fırtına kesintisi

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Fırtına kesintisi
ANTALYASPOR önceki gün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 yenerken Trabzonspor maçına moralli hazırlanmaya devam ediyor. Karadeniz fırtınasını kesintiye uğratmak isteyen kırmızı beyazlılar, kupa maçı kadrosunda yer almayan oyuncular ile hazırlığını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tomas'ın antrenmanda yandırmcı antrenör İbrahim Dağaşan ile yaptığı görüşmede maçın taktiğini ele alması objektiflere de işte böyle yansıdı.
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Fırtına kesintisi
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