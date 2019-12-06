Fırtına kesintisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR önceki gün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 yenerken Trabzonspor maçına moralli hazırlanmaya devam ediyor. Karadeniz fırtınasını kesintiye uğratmak isteyen kırmızı beyazlılar, kupa maçı kadrosunda yer almayan oyuncular ile hazırlığını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.