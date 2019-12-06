Şimşek Aslan’ı gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

ytemiz Alanyaspor, 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman Gör ve Papiss Cisse katılmadı.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü ve Adanaspor maçlarında aldıkları farklı galibiyetlerin morallerini artırdığını vurgulayıp şunları söyledi:Bunu kupada da devam ettirmemiz bizi daha da mutlu etti. İnşallah bu hafta ligde oynayacağımız Galatasaray maçında da yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendiririz.Sakat oyucularımız var. Cisse belinden bir sakatlık geçirdi. Maalesef Galatasaray maçında bizimle olamayacak. Ayrıca sarı kart cezalısıydı."