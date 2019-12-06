Şimşek Aslan’ı gözüne kestirdi

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ytemiz Alanyaspor, 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Juanfran, Lokman Gör ve Papiss Cisse katılmadı. Kupa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı koşuyla tamamlarken, diğer oyuncular ısınma çalışmasının ardından dar alanda turnuva maçı yaptı.
HEDEF 3 PUAN
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü ve Adanaspor maçlarında aldıkları farklı galibiyetlerin morallerini artırdığını vurgulayıp şunları söyledi: "Ankaragücü maçında 5 gol bulduk. Daha da fazla olabilirdi. Bize iyi bir moral oldu.
Bunu kupada da devam ettirmemiz bizi daha da mutlu etti. İnşallah bu hafta ligde oynayacağımız Galatasaray maçında da yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendiririz. Bu, bizim için çok önemli olacak. Çünkü hedefimiz 3 puan.
Sakat oyucularımız var. Cisse belinden bir sakatlık geçirdi. Maalesef Galatasaray maçında bizimle olamayacak. Ayrıca sarı kart cezalısıydı."