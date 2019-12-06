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Survivor Lütfi yollarda

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 6.12.2019
Survivor Lütfi yollarda
MERSİN'İN Tarsus ilçesinden bisikletiyle yola çıkan 46 yaşındaki 'Survivor Lütfi' lakaplı Lütfi Ambaroğlu, katılmayı çok istediği televizyon yarışması'Survivor' için İstanbul'a pedal çeviriyor. Sahil bandı boyunda yolculuğunu sürdüren ve 12 günde İstanbul'daki Acun Medya binası önünde olmayı planlayan Survivor Lütfi, Antalya'da mola verdi. Üzerindeki tişörte anne, baba ve Acun Ilıcalı ile birlikte çektirdiği fotoğrafı bastıran ve arkasına Survivor logosunu yazdıran Lütfi Ambaroğlu'nu yolda görenler ilgi gösteriyor. Survivor Lütfi, yağmur, çamur ve Ambaroğlu, "Artık seyirci değil, oyuncu olmak istiyorum" dedi.
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Survivor Lütfi yollarda
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