İhmale soruşturma

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Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesiyle ilgili olayda ihmali bulunduğu ileri sürülen kamu görevlileri hakkında valiliğin başlattığı soruşturma tamamlandı. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi.İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler devraldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı. Korkunç olay, 18 Kasım tarihinde yaşanmıştı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğraf bölümü öğrencisi Güleda Cankel, Zafer Pehlivan tarafından kaldığı aparttaki odasında bıçakla öldürüldü. Pehlivan tutuklandı.