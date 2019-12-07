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Şimşek’te hedef aslan

Bugün Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak , zorlu mücadele öncesi tam motivasyon ile maça hazırlandı. Gol krallığına giden Cisse ise takımdaki yerini alamayacak

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Şimşek’te hedef aslan
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 14. hafta maçında bugün akşam Galatasaray'a Türk Telekom Stadyumu'nda konuk olacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını önceki akşam yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı.

MAÇ SAATİNİ BEKLİYORLAR
Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Galatasaray maçının taktik provasını yapan turuncu yeşilli futbolcular, çift kale maçta kıyasıya bir mücadele sergileyerek Teknik Direktör Bulut'un gözüne girmeye çalıştı. Dün İstanbul'a giden Alanyaspor, son bir ter idmanı yaparak çalışmalarını tamamladı ve kaldığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EN ÖNEMLİ EKSİK CISSE
Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta Şimşek'te sakat eve sarı kart cezalısı olan Cisse'nin takımında yer almayacak olması gol yollarında yaşanacak en büyük sıkıntı olarak görülüyor. Turuncu yeşillilerde Juanfran ve Lokman Gör'ün sakatlıkları ise halen devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor'un maça Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
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Şimşek’te hedef aslan
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