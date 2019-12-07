Şimşek’te hedef aslan

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 14. hafta maçındaKarşılaşmanın hazırlıklarını önceki akşam yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı.Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Galatasaray maçının taktik provasını yapan turuncu yeşilli futbolcular, çift kale maçta kıyasıya bir mücadele sergileyerek Teknik Direktör Bulut'un gözüne girmeye çalıştı.Halil Umut Meler'in yöneteceği maçtaTuruncu yeşillilerde Juanfran ve Lokman Gör'ün sakatlıkları ise halen devam ediyor. Aytemiz Alanyaspor'un maçailk 11'i ile çıkması bekleniyor.