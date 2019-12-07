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Spor buluşması

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Spor buluşması
KEPEZ Belediyesi tarafından düzenlenen sporcu, gençlik buluşmaları etkinliği kapsamında, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Belediyespor ekibi, Envar Okulları Anadolu ve Fen Liselerini ziyaret etti. Gençlerle buluşan Tütüncü ve sporcular, soruları cevapladı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ
KEPEZ İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Durul ile futbol, basketbol, voleybol ve taekwondo branşlarından oluşan Kepez Belediyespor Kulübü Sporcuları, Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet Karakayalı ile Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca ile öğrenciler karşıladı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Tütüncü, Milli Takımı'nın 100 yıllık formasının örneği armağan etti.

ŞAMPİYONLARA DESTEK
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü daha sonra Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu'nun şampiyon tekvandocularını ziyaret etti. Tütüncü, "Şampiyonlara desteklerimiz devam edecek ve onlar daha büyük başarılar elde edecek. Onlara çok güveniyorum" dedi.
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