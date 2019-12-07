Spor buluşması

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi tarafından düzenlenen sporcu, gençlik buluşmaları etkinliği kapsamında, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Belediyespor ekibi,İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yüksel Durul ile futbol, basketbol, voleybol ve taekwondo branşlarından oluşan Kepez Belediyespor Kulübü Sporcuları, Envar Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet Karakayalı ile Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca ile öğrenciler karşıladı.Belediye Başkanı Hakan Tütüncü daha sonra Prof. Dr. İhsan Koz İlkokulu'nun şampiyon tekvandocularını ziyaret etti. Tütüncü,dedi.