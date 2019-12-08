Bilinçlendiriyorlar

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne çocuklar büyük destek veriyor.Isparta'da, İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Mavi Hareket' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü çevresinde kıyı temizliği yaptı. Toplanan 600 kilo atık, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nde sergilendi. Liseli Alperen Eseroğlu, çöplerin üzerine yapıştırılmasıyla naylondan yapılan giysiyi giyip, elinde 'Kirletme', 'Çöp senin gelecek benim' yazılı dövizlerle 1 saat caddede oturdu. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Soğuksu- Bayındır mahallelerinde bulunan 560 öğrenci kapasiteli kreşlerinde devam eden Eko Okullar programı kapsamında, minik öğrenciler için geri dönüşüm dersleri başladı.