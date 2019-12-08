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Canlı yayında böbrek nakli

Ünivertesitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde kursa katılan 380 cerraha, bir hastaya yapılan böbrek nakli canlı yayınla izletildi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Canlı yayında böbrek nakli
Akdeniz Organ Nakli Günleri kapsamında, Antalya'da bir otelde laparoskopik ve robotik böbrek nakli cerrahisi kursu düzenlendi. Kursa, Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden 380 cerrah ve organ nakil koordinatörü katıldı. Organ Nakli Günleri Cerrahi Kursu'nun ilk gününde organ nakli koordinatörleri, bölgesel paylaşımlar ve yeni hedefler ele alındı. Kursta, AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, Dr. Mehmet Kazak, Dr. Yavuz Selim Çınar, Dr. Elif Kocaman ve Dr. Bahri Kemaloğlu sunum yaptı.

4 NAKİL AYNI ANDA YAPILDI
Kursun devamında ise AÜ Hastanesi ameliyathanelerinde, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemiyle canlı böbrek verici ameliyatları ve robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen böbrek nakli operasyonları video konferans yöntemiyle izletildi. Canlı yayında, canlı 4 vericiden alınan böbrekler, hastalara nakledildi. Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi.
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Canlı yayında böbrek nakli
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