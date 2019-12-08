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Engelsiz kampus

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Engelsiz kampus
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ile engelli üniversite öğrencileri katıldı. Üniversite bünyesinde 43 birimde toplam 206 engelli öğrenci eğitim gördüğünü söyleyen Rektör Mustafa Ünal, engelsiz kampüs, engelsiz erişim hedefiyle yaptıkları tüm çalışmalarda öğrencilerin eğitimsel uyarlamaları, kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarında adalet temelli yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti.
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Engelsiz kampus
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