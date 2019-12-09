Savaş uçaklı kavşak açıldı

TÜRKİYE'NİN ilk şehit kadın pilotu Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılarak Burdur'a getirilen F-4 Fantom tipi savaş uçağının konulduğu kavşak, törenle açıldı. Törene Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Ayfer Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök, akrabaları katıldı.

GURUR GÖZYAŞLARI

Kızının adının verildiği kavşağın tabelasının kurdelesini açan Ümmü Gülsüm Gök, konuşmakta zorlandı. Törende zaman zaman gözyaşlarını tutamayan şehit pilot Gök'ün annesi Ümmü Gülsüm Gök de, "Güzel bir şey. Memnun olduk. Kızımın adı yaşatılacak" diye konuştu. Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, eğitim uçuşu sırasında uçağının düşmesi nedeniyle şehit olmuştu. Burdur Belediye Meclisi 2 yıl önce genç pilotun adının yaşatılması için harekete geçmişti.