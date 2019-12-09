Tekerlekli sandalyede dolu dolu bir yaşam

Antalya'nın Finike ilçesinde Kadir Gökhan Aslan 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci oldu. Vücudunun yüzde 95'i işlev göremez raporu verilen Aslan, yine de pes etmedi. Eve kapanmak yerine içsel güçlerine odaklanan Aslan, yaşama sanatla tutundu. Annesi Penbe Türkiş (65) ile yaşayan Aslan, ellerini çalıştırmak için çizgi çizme antrenmanı yaparak resim yapmaya başladım.

KALICI DÖVME DE YAPIYOR

Aslan, kavrama yeteneği kalmadığı için parmaklarını kullanmakta önceleri çok zorluk çektiğini kaydetti. Resim yapmaya başladıktan sonra 20 yılda 12 kişisel resim sergisi açtığını belirten Aslan, 2007 yılında 'Sırf Hiçbir Şey Sana Benzemiyor Diye' adlı 80 sayfalık şiir kitabını çıkardığını, zaman zaman da kalıcı dövme yaparak kazandığı parayla ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

HURDALARDAN ARAÇ

Hayatı dolu dolu yaşayabilmek için kendine bir de özel engelli aracı tasarlayan Kadir Gökhan Aslan, "Tekerlekli sandalyeyle belli mesafelere gidebiliyorsunuz. Ben de her zaman birilerinden yardım talebinde bulunmamak için hurda parçalardan engelli aracı toparlamaya başladım. Eski bir motosiklet buldum. Topladığım parçaları birleştirdim. Aracımı tamamladım. Artık sandalyemle içine girip daha uzun mesafelere, civar köylere, komşu ilçelere gidebiliyorum" diye konuştu. Engelli arkadaşlarının da araca ilgi gösteridğini anlatan Aslan, Onlar da istiyor böyle bir araç. İmkan verilirse bu araç daha da geliştirilebilir. Birçok engellinin hayatını değiştirebilir. Beni hayata bağladı" dedi.