Turizmin yarısı Antalya’da

TURİST rekoru kıran Antalya'nın konaklama istatistikleri de açıklandı. Ocakekim dönemi verilerine göre, Antalya'da 2019 yılında doluluk yüzde 73.1 oldu. Antalya'da tesise geliş 21,6 milyon kişi, geceleme sayısı 88,7 milyon oldu. Bu istatistiklere göre, Türkiye genelindeki gecelemelerin neredeyse yarısı Antalya'da gerçekleşti.

İSTANBUL'U GEÇTİ

10 aylık dönemde Türkiye genelindeki geceleme sayısı 191 milyon oldu. Türkiye genelindeki otellerin doluluk oranı ise yüzde 56.4 oldu. Antalya'yı İstanbul takip etti. İstanbul'da tesise geliş 11,9 milyon kişi, geceleme sayısı 27,3 milyon olarak gerçekleşti. Böylece Antalya, turistlerin tesise geliş sayısında İstanbul'u 2'ye, geceleme sayısında ise 3'e katladı. Üçüncü sırada ise 4.4 milyon kişi ve 14.2 milyon geceleme ile Muğla yer aldı. İstanbul'da doluluk yüzde 61.9, Muğla'da ise 60.2 seviyesinde gerçekleşti.



AKTOB'DA YARIŞ

ANTALYA bölgesinde 504 üyesi ve 313 binden fazla yatak kapasitesi ile konaklama sektörünü temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği'nde (AKTOB) seçim heyecanı yaşanacak. Daha önce mevcut Başkan Erkan Yağcı'nın tek listesi ile gidilmesi beklenen seçimde son dakika adaylık sürprizi yaşandı.

SÜRPRİZ

AKTOB'un 29 Kasım'da gerçekleşen genel kurulu, yeterli sayıda katılım olmaması dolayısıyla 14 Aralık'a ertelendi. Erteleme sonrası, Yağcı'nın yanı sıra, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege de başkan adayı olduğunu açıkladı. Ege adaylık duyurusunda "Kurumu daha iyi bir noktaya getirmek adına, aynı zamanda üyelerden de bir değişim isteği olduğu ve beni yüreklendirdikleri için ayrı bir liste ile başkan adayıyım" ifadelerini kullandı.