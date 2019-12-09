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Tütüncü’den gençlere tavsiyeler

Başkanı Tütüncü, kapsamında Neriman-Erol öğrencileriyle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Tütüncü’den gençlere tavsiyeler

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin gençlere yönelik en önemli projelerinden biri olan 'Kepez Gençlik Buluşmaları' ilçedeki okullarda tüm hızıyla devam ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Kepez Genlik Buluşmaları' kapsamında Neriman- Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Tütüncü, öğrenci orkestrasının da mini konserine konuk oldu.

BAŞKANLIK GEÇİCİ BİR GÖREV
Tütüncü, belediye olarak önceliklerinin hemşehrilerine hizmetin en iyisini götürmek olduğunu söyledi. Antalyalılar için hizmetin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve siyaset kariyeri takdirini de Antalyalılara bıraktığını belirten Tütüncü, belediye başkanlığının bir meslek değil, geçici bir görev olduğunu da sözlerine ekledi. Tütüncü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da cevapladı. Buluşma günün anısına öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Tütüncü’den gençlere tavsiyeler
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