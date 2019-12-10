Altın kızlar

BUGÜN NELER OLDU

Spor yaşantısında tekvandoda Türkiye şampiyonluğu bulunan Mahmut Doğan, kızlarını da şampiyon yetiştirdi.Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde şampiyonluklar elde eden üç genç sporcu da Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Aygün yönetiminde, yeni başarılar için çalışmaya devam ediyorlar.Mahmut Doğan, kızı Zeliha'nın 8 yaşında kick boksa başladığını, her gittiği yerde başarılı olduğunu söyledi. Sürekli antrenman yapan kızlarının cumartesi günleri uyumak yerine saat 05.00'te sahile gidip koştuğunu aktaran Doğan,ifadelerini kullandı.Muay thaide henüz 13 yaşındayken dünya şampiyonu olan, bu yıl da kick boksta Avrupa şampiyonu olmayı başaran 18 yaşındaki Zehra Doğan da ablasının başarılarını görerek spora başladığını söyledi.KARDEŞLERIYLE yarış içinde olduklarını vurgulayan Zehra, "Onun madalyası daha büyük, benim madalyam daha küçük', 'Ben dünya şampiyonuyum', 'Ben Avrupa şampiyonuyum' diyerek evde sürekli bir yarış içerisindeyiz" diye konuştu. Muaythai, kick boks ve boksta üç Türkiye birinciliği, muaythaide dünya üçüncülüğü bulunan ailenin en küçük kızı 17 yaşındaki Sevgi Doğan da "Bu sene ablam Zehra, kick boksta Avrupa şampiyonu oldu, ben ise dünya üçüncüsü oldum. Şimdi hedefim birinci olmak" dedi.