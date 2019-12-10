Altın kızlar

Spor yaşantısında tekvandoda Türkiye şampiyonluğu bulunan Mahmut Doğan, kızlarını da şampiyon yetiştirdi. En büyük kızı Zeliha'nın muay thaide kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından, ondan etkilenen kardeşleri Zehra ve Sevgi de muay thai, kick boks ve boksta ablaları gibi Türkiye ve Avrupa dereceleri elde etti.
Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde şampiyonluklar elde eden üç genç sporcu da Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mehmet Aygün yönetiminde, yeni başarılar için çalışmaya devam ediyorlar.
EVE HİÇ BOŞ DÖNMÜYORLAR
Mahmut Doğan, kızı Zeliha'nın 8 yaşında kick boksa başladığını, her gittiği yerde başarılı olduğunu söyledi. Sürekli antrenman yapan kızlarının cumartesi günleri uyumak yerine saat 05.00'te sahile gidip koştuğunu aktaran Doğan, "Spor sayesinde çocuklarım kötü alışkanlıklardan da uzak durdu. Evimiz kemer, kupa, madalya dolu. Evde koyacak yer yok. Her gittikleri yarışmada başarılara imza atıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum"
ifadelerini kullandı.
MADALYA YARIŞI VAR
Muay thaide henüz 13 yaşındayken dünya şampiyonu olan, bu yıl da kick boksta Avrupa şampiyonu olmayı başaran 18 yaşındaki Zehra Doğan da ablasının başarılarını görerek spora başladığını söyledi.
HEPSİNİN HEDEFLERİ FARKLI
KARDEŞLERIYLE yarış içinde olduklarını vurgulayan Zehra, "Onun madalyası daha büyük, benim madalyam daha küçük', 'Ben dünya şampiyonuyum', 'Ben Avrupa şampiyonuyum' diyerek evde sürekli bir yarış içerisindeyiz" diye konuştu. Muaythai, kick boks ve boksta üç Türkiye birinciliği, muaythaide dünya üçüncülüğü bulunan ailenin en küçük kızı 17 yaşındaki Sevgi Doğan da "Bu sene ablam Zehra, kick boksta Avrupa şampiyonu oldu, ben ise dünya üçüncüsü oldum. Şimdi hedefim birinci olmak" dedi.