Barınakta kabus gibi tablo

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Antalya'nın CHP'li Konyaaltı Belediyesi önündeki hayvanseverlerin eylemi, gözleri yeniden Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çevirdi. Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu'nun hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle eylem yapan hayvanseverler, yerinde incelemek için Belediyeye ait barınağa gitti. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc'in de aralarında olduğu hayvanseverler barınakta 17 köpek ölüsüyle karşılaştı.Gördükleri manzara karşısında şoke olan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, başka bir kafese yöneldiğinde ise çok sayıda köpeğin ölü vaziyette olduğunu gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince alınarak morga kaldırıldı.Barınaktaki rezaleti ortaya çıkaran hayvan hakları aktivisti Erka Zor, işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Gördükleri tablonun etkisinden hala kurtulamayan Zor, "Orası bir ölüm kampı gibiydi. Her tarafta ölü köpek vardı" dedi. 17 hayvanın otopsi için Konya'ya gönderildiğini de belirten Zor, "Gelen otopsi raporları doğrultusunda yasal işlemleri başlatacağız. Sorumlular hukuk ve yasalar önünde hesap verecek" diye konuştu.Konyaaltı Belediyesi'nin yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. "Koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz" başlıklı açıklamada, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını vurgulandı. Belediye 'sabotaj' iddiasını da ortaya attı. Açıklamada, "İlk bulgular, ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesini kuvvetlendirmektedir" vurgusu yapıldı. Olayda ihmali ve kastı bulunanlar hakkında adli ve idari işlemlerin yapılacağı açıklandı. İlk olarak Karacaoğlu'nun görevden alındığı açıklandı.Belediyesi'nin hayvan barınağı daha önce de olumsuz haberlerle gündeme gelmişti. Temmuz 2018'de Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir sokak köpeğini alırken boynunu kırarak ölümüne neden olması hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı. Yine belediye araçlarıyla yeni kısırlaştırılmışı ve dikişleri bulunan köpeklerin şehrin farklı noktalara bıraktığı iddiası da sosyal medyada fotoğraflarıyla yer almıştı.