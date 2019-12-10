İşçilere AK Gençlik desteği

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle belediye önünde 134 gündür grev yapan Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerini AK Gençlik yalnız bırakmadı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve üyeler belediye önünde grev işçilerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil'den grev hakkında bilgi alan Ali Bayram Doğan, işçilere destek sözü verdi. AK Gençlik, sendika üyesi işçilerle grev tahtasının önünde hatıra pozu verdi. Kandil, ziyaretin kendilerini sevindirdiğini belirtirken siyasilerden daha çok destek beklediklerini ifade etti.