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İşçilere AK Gençlik desteği

Büyükşehir önünde 134 gündür grev yapan Hizmet-İş Sendikası üyelerini AK Gençlik yalnız bırakmadı. Başkanı Doğan, sıkıntılarını dinlediği işçilere destek sözü verdi

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 10.12.2019
İşçilere AK Gençlik desteği
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle belediye önünde 134 gündür grev yapan Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerini AK Gençlik yalnız bırakmadı. İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ve üyeler belediye önünde grev işçilerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

DESTEK SÖZÜ VERDİ
Hizmet-İş Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil'den grev hakkında bilgi alan Ali Bayram Doğan, işçilere destek sözü verdi. AK Gençlik, sendika üyesi işçilerle grev tahtasının önünde hatıra pozu verdi. Kandil, ziyaretin kendilerini sevindirdiğini belirtirken siyasilerden daha çok destek beklediklerini ifade etti.
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İşçilere AK Gençlik desteği
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