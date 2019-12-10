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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Deve güreşlerine Kumluca'nın yanı sıra, Antalya, Demre, Aydın, Denizli ve Muğla'dan yaklaşık 70 deve katıldı. Yapılan duanın ardından başlayan deve güreşlerinde ise develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadeleler etti.Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı. Güreşler öncesi eşekler üzerinde keçi kılından yapılan topla gösteri amaçlı 'Yörük futbolu' oynandı. Organizasyonu yaklaşık 5 bin kişi takip etti.OYUNCULARIN eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları Yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 4-1 mağlup etti. Yörük futbolu hakkında açıklama yapan maçın hakemi Cahit Karataş, "Amerikan futbolu varsa, bizim de eşek üzerinde Yörük futbolumuz var. Amacımız kültürü yaşatmak, insanların hoş vakit geçirmelerini sağlamak. Talep gelmesi halinde biz bu eşeklerle Türkiye'nin her yerine giderek bu görsel oyunumuzu oynamaya hazırız" dedi.