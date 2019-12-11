Antalya için kırmızı alarm

BUGÜN NELER OLDU

METEOROLOJİ, renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçiş sonra Türkiye'de ilk kez 'kırmızı kod' alarmını Antalya için verdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk "Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Antalya için büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz" dedi. Bugün öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilo, Serik, Kumluca ve Finike'de ise 100 kilo yağış düşeceğini bildirildi.Vatandaşlar sel baskınlarına karşı ve şiddetli rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı uyarıldı. Antalya Valiliği, uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Uyarının ardından ilgili kurumlar tarafından tedbir alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'da tüm izinler iptal edilirken, uyarının yapıldığı süre boyunca başkanlıklar tam kadro görev yapacak.