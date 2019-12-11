Kadın üreticilere teknik Ege gezisi

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANLIĞI birinci 100 günlük icraat çalışması kapsamında, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bir grup üretici kadın ile Ege bölgesine teknik gezi düzenlendi. İki gün olarak planlanan teknik gezinin ilk gününde Aydın ili Kuyucak ilçesinde, ikinci gün ise İzmir Seferihisar'da kadın kooperatiflerini ziyaret eden Ispartalı kadınlar, çalışmalar kapsamında bilgi alışverişinde bulundu.Daha sonra kadın girişimcilere farklı bir örnek teşkil etmesi açısından, Aydın Germencik İlçesi Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi zeytin işleme ve zeytinyağı üretim tesisi gezilerek, bilgi ayındı.