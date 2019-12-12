Masa tenisinin en iyileri belli oldu

Masa Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan, Antalya Veteranlar Masa Tenisi İl Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. Zevkli ve heyecanlı geçen maçlara, Denizli, Burdur, Alanya, Manavgat, Isparta İran ve Rusya'dan sporcuların katılımı turnuvaya renk kattı.
İŞTE ŞAMPİYONLAR
Şampiyona sonunda, tek kadınlarda Nurcan Ay,
70 üstü tek erkeklerde Reza Fathi,
65-69 tek erkeklerde Yalçın Can,
60-64 tek erkeklerde Turgay Albayrak,
50-59 tek erkeklerde Kürşat Çavuşoğlu,
40-49 tek erkeklerde Şakir Yetişen,
30-39 tek erkekler Özgür Yakın,
çift erkekler 50 üstü Adil Karasoy
/ Şakir Yetişen,
çift erkekler 50 altı Rüknettin Öztürk / Önder Gökçe
birincilikleri kazandı.