‘Özel’ buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Selda Ulucan engelli bireyleri bulunan personellerin aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Tüm engelli aileleri ve engelli bireylerle tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyen Ulucan, "Sağlıklı bir toplum kendi engellilerine sahip çıkan, onların üretime katılmasını sağlayan, koruyucu olanakları sağlayan bir toplumdur. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır" dedi.Ulucan, engelli bireylerin her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevincini kaybetmemeleri için tüm toplumun üzerine düşen büyük sorumluluklar olduğunun da altını çizdi.Yoğun katılımın yaşandığı organizasyonda Ulucan ile eşi, engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Organizasyona katılan özel çocukların aileleri yalnız olmadıklarını hissettiklerini belirterek, Ulucan ve eşine teşekkür etti.