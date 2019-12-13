41 yıl sonra başkanlığa veda

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ISPARTA'DA 41 yıl esnaf ve sanatkara hizmet veren, esnaf teşkilatının içerisinden çıkan ilk Belediye Başkanı olan Mehmet Aybatılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevine veda etti. Mehmet Aybatılı'dan boşalan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına ise Ahmet Tural getirildi. Aybatılı, ise Tural'ın önerisi ve oybirliği ile alınan kararla Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Onursal Başkanlığına getirildi.Aybatılı için bir veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene tüm oda başkanları katıldı. Herkese nasip olmayacak bir şekilde 41 yıl esnaf ve sanatkarlara hizmet verdiğini söyleyen Başkan Aybatılı, "Görevimi mutlu ve huzurlu bir şekilde devrediyorum. Görevimden ayrılsam da yine sizlerin ve esnafımızın yanındayım" diye konuştu. Yeni Başkan Ahmet Tural ise, "Aybatılı Isparta'ya adanmış bir hayatın öyküsüdür" dedi.