Eski fabrikada kültür üretiliyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapatılan Dokuma Fabrikası artık kültür üretiyor. Kepez Belediyesi'nce 10 müzeli projelendirilen alanda Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi, Nostaljik Araç Müzesi, Yeşilçam Müzesi ve Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Açılacak 6'ncı müze ise Şehitler Müzesi olacak. Şehitler Müzesi'nin 2020 yılında açılması hedefleniyor.Eski Dokuma Fabrikası'nın 20 bin metrekarelik ana binasının içinde yer alacak Şehitler Müzesi'nin yanı sıra aynı binada ayrıca Zeytin Müzesi ile Dokuma Tekstil Müzesi de ziyarete açılacak. Ana binanın arka kısmında yer alan ve zamanında dokuma bölgesinin en büyük 'trafosu' olan bina kütüphane, 'misafirhane' olarak kullanılan bina butik otel, ana binanın yanındaki 'ambar' ise Deniz Müzesi olarak kapılarını açacak.