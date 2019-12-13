Otellere son uyarı

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ANTALYA'DA Mavi bayrak ve çevre eğitim çalışmaları il değerlendirme toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Antalya Valiliği toplantı salonundaki toplantıya, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) yönetimi katıldı.Vali Münir Karaloğlu da atıklarını dereye boşaltıp çevreye zarar veren otel işletmelerinin ceza uygulanmadan direkt mühürleneceğini ifade etti. "Çevre korunmazsa insan da yok olur" diyen Vali Münir Karaloğlu, "Antalya çevresiyle para kazanan bir şehirdir. Çevre her şehir için önemlidir ama bizim için 10 kat daha fazla önemlidir. Sürdürülebilir yaşam içinde, turizm içinde, ticaret içinde, insan içinde, çevre önemlidir. Çevre bilincinin kazandırılmasına da anaokullarından başlamamız lazım" dedi.Türkiye'de çevre ile alakalı önemli projeler uygulandığına belirten Karaloğlu, "Sıfır Atık Projesi çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın yapmış olduğu, 'Eko Okul' projesini 'Sıfır Atık' projesine entegre edelim" dedi. TUÇEV yönetimi ise Antalya'nın 202 mavi bayrak ile dünyada rekortmen olduğunu vurguladı. Karaloğu'na TUÇEV tarafından mavi bayrak hediye edildi.