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Özel misafirlere özel eğlence

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Özel misafirlere özel eğlence
AKDENİZ Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi programı öğrencileri, Kumluca Kasapçayırı Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciler için farkındalık etkinliği düzenledi. Engelli öğrencileri Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda ağırlayan tniversiteliler, özel misafirleri özey bir program düzenledi. Öğrenciler, toplu doğum günü kutlayıp renkli boyalarla el baskıları yapıp doyasıya eğlendiler. Bölüm Başkanı Özer Coşman, "Birbirini seven insanlar için engeller tatlı bir tebessümden ibarettir sözünden hareketle tebessümü daha da büyüttük" dedi.
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Özel misafirlere özel eğlence
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