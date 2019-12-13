Turizmcilerin gurur gecesi

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD)Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen gala gecesi ile turizmde 50'nci yılını tamamlayan ve dernekte 25 yılını dolduran emektar turizmcileri ödüllendirdi. 28'inci Yıl Sonu Gala Gecesi'nde üyeler Avni Aker, Necip Fincancıoğlu, İbrahim Gezer, Sobutay Gönen, Aydın Aytuğ, Mehmet Alfuran, Kaya Gürlersan ve Rauf Akduman'a plaketleri POYD yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Gala, daha sonra müzik eşliğinde devam etti.Geceye ünlü işadamı Bülent Eczacıbaşı da katıldı. Antalya'nın Türkiye'nin kitle turizmi açısından en değerli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Eczacıbaşı, turizmin 12 aya yayılması için kültür turizminin önemine dikkat çekti.Eczacıbaşı, "Müzeler, kültür festivalleri ve diğer etkinliklerle ülkeler, turizmden aldıkları payı arttırmaya çalışıyor. Sahip olduğumuz zenginlikleri düşününce, Türkiye bu alanda en başarılı ülke olabilir" diye konuştu. POYD Başkanı Ülkay Atmaca da turizmde iyi bir sezon geçtiğini belirterek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. Atmaca, "Geçen yıl tüm zamanların en iyi yılıydı ancak bunu da geçtik. 2019, şu an tüm zamanların en iyisi oldu. Hedefimiz 16 milyondu ve bu rakama da adım adım koşuyoruz, bu yıl 16 milyonu yakalayacağız" dedi. Atmaca bu büyümede turizm sektörünün çalışanlarının da büyük pay sahibi olduğunu sözlerine ekledi.