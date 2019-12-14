Akdeniz’e yeşil kampüs ödülü

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DÜNYA genelinde üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmaları için bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan UI GreenMetric'e bu yıl ilk kez başvuran tarafından Akdeniz Üniversitesi'ne Yeşil Kampüs Tescili verildi. Akdeniz Üniversitesi 43 Türk üniversitesi arasında 11'inci, dünya genelinde ise 780 üniversite arasında 289'uncu sırada yer aldı. Değerlendirmede, kampüslerinin yeşillendirilmesi, sosyal destek, çevreye duyarlılık, atık yönetimi ve ulaşım gibi alanlar dikkate alındı.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "İlk kez katıldığımızı göz önüne aldığımızda üniversitemizin sürdürülebilirlikte kalite açısından elde ettiği sıralama son derece önemlidir. İlk yılımızda dünyadaki önemli 491 üniversiteyi geride bıraktık. Önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda yer alabileceğimize inanıyorum" dedi. Ünal hedeflerinin çevre adına Yeşil Üniversite olduğunu söyledi.