Antalya’nın şehzadesi

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AKDENIZ Üniversitesi'nde (AÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından Şehzade Korkut Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Vali Münir Karaloğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Müftüsü Osman Artan ve akademisyenler katıldı. Toplantıda, Şehzade Korkut'un bıraktığı tarihi ve kültürel miras konuşuldu.Karaloğlu, Şehzade Korkut'un Antalya tarihinin en önemli şahsiyeti olduğunu belirterek, "2'nci Beyazıt'ın oğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu Şehzade Korkut Osmanlı Hanedanı'nın belki de en münevver bilim insanı olarak kendisini en iyi yetiştirmiş, sanatta, edebiyatta, musikide çok şey ifade eden önemli bir şahsiyettir" diye konuştu. Korkuteli ilçesinin adını Şehzade Korkut'tan aldığını anlatan Karaloğlu, "Bu şehrin kalbi olan Kaleiçi'nde fethin sembolü en önemli camimizin adı da Şehzade Korkut Cami'dir. Minaresi ve camiye yapılan ilaveler Şehzade Korkut tarafından yapılmıştır" dedi. Şehzade Korkut'un annesi Nigar Hatun'un türbesinin de Kaleiçi'nde olduğunu hatırlattı.