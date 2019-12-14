Üniversiteli tamirci çırağı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil servisindeki üniversite mevzunu 22 yaşındaki Tuğba Kaya'yı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Motordan şanzıman tamirine, arıza tespitnden periyodik bakıma ve balata değiştirmeye kadar birçok işin üstesinden gelen Kaya, çırak olarak 6 aydır sürdüğü meslekte birçok ustayı geride bıraktı.Alanya'da annesi Sultan Gülbudak ile birlikte yaşayan Tuğba Kaya, küçük yaştan itibaren araçlara ilgi gösterdiğini anlattı. Bu nedenle Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Motorlu Taşıtlar bölümünde eğitim aldığını belirten Kaya, eğitimini bu yıl tamamladıktan sonra iş aramaya başladığını söyledi. İşe başladığı ilk hafta içinde biraz tereddüt olduğunu söyleyen Kaya, "Gerçekten zor bir meslek. Ahmet ustam çok yardımcı oldu. Annemde büyük destek verdi" diye konuştu.Türkiye'nin en iyi ustası olmayı ve dünyaya kendini tanıtmayı hedefleyen Kaya, 6 aydır çıraklığını yaptığı meslekte parmak ısırtan bir başarı yakaladı. Kaya'nın ustası Ahmet Cebeci ise, "İşe başvurduğu zaman tereddüt yaşadım. Gözlerindeki inancı gördüm. Yüzümü kara çıkartmadı" deri.