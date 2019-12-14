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Yardım için yarıştılar

’da özel bir okulun velileri yardım için ’nda kermes düzenledi. Yapılan yarışmalarda veliler renkli görüntüler oluşturdu

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Yardım için yarıştılar
ANTALYA'DA özel bir okulun öğrenci ve velileri Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda eğlenceli piknik düzenledi. Oldukça neşeli geçen kermese, ana okulu, ilk ve ortaokul öğrencileri ile anne ve babalardı büyük ilgi gösterdi. Yumurta taşıma, yoğur yeme, halat çekme, balon patlatma ve çuval içinde yürüme yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

GELİRİ BAĞIŞLANACAK
Okulun Aile Birliği Başkanı Mehmet Yavaş, elde edilen gelirin yardım kuruluşlarına bağışlanacağını belirterek, "Bir kısımını da köy okullarına göndereceğiz" dedi.
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