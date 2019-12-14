Yardım için yarıştılar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA özel bir okulun öğrenci ve velileri Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda eğlenceli piknik düzenledi. Oldukça neşeli geçen kermese, ana okulu, ilk ve ortaokul öğrencileri ile anne ve babalardı büyük ilgi gösterdi. Yumurta taşıma, yoğur yeme, halat çekme, balon patlatma ve çuval içinde yürüme yarışları renkli görüntülere sahne oldu.Okulun Aile Birliği Başkanı Mehmet Yavaş, elde edilen gelirin yardım kuruluşlarına bağışlanacağını belirterek, "Bir kısımını da köy okullarına göndereceğiz" dedi.