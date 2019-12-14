Yaz turizminde şampiyonuz

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ANTALYA turist sayısında artık şehirlerle değil, ülkelerle yarışıyor. Antalya, mayıs-ekim ayları arasındaki yaz sezonunda 12.8 milyon yabancı turist ile dünyada en çok turist ağırlayan şehir oldu. Antalya'nın sadece 6 ayda ağırladığı turist sayısı, turizmden geçinen birçok ülkenin toplam turist sayısını bile geride bıraktı.Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 10 Aralık itibarıyla Antalya ve Gazipaşa Havalimanı ile birlikte turist sayısının 15 milyon 37 bin olduğunu kaydetti. Geçen yıla oranla Antalya'nın 2 milyon 207 bin daha fazla turist ağırladığını ifade eden Yavuz, eylül ayında Travel Book Endeksinde 2018 yılında 12 milyon ziyaretçi ile 10'uncu sırada olan Antalya'nın, Bangkok, Paris, Londra, Dubai ve Singapur'dan sonra 6'ncı sıraya yerleşmesini beklediğini söyledi. Yavuz, altıncılık için Antalya'nın en büyük rakiplerinin ise İstanbul, Kuala Lumpur ve New York olacağını kaydetti.Antalya'nın ilk 10'da yer alan tek sahil tatili destinasyonu olduğunu vurgulayan Recep Yavuz, "Listedeki Bangkok, Londra, Paris ve Dubai gibi 15 milyonun üzerinde turist ağırlayan destinasyonlar hep şehir destinasyonu. Buralarda konaklama süresi ortalama 5-6 gün. Antalya 12 günle ilk 10 içindeki en uzun konaklama süresine sahip" diye konuştu. Yavuz ayrıca bu şehirlere kış aylarında da ciddi turist geldiğini belirterek, "Antalya, toplam turistin yüzde 86'sını, mayısekim arasındaki 6 aylık yaz döneminde alıyor. Bu dünyada tek. Antalya'da 12 ay turizm olsa dünyada birinci olur" dedi.