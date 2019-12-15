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Antalyalı Aleyna Avrupa şampiyonu

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Antalyalı Aleyna Avrupa şampiyonu
İSRAIL'IN Eilat şehrinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, kızlar 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı. 3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

EKREM CELİL'İN TALEBESİ
Bir yıldan bu yana ASAT Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını eski dünya şampiyonu Ekrem Celil ile gerçekleştiren Aleyna Kaymaz'ı başarısı Antalya'da sevinçle karşılandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.
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Antalyalı Aleyna Avrupa şampiyonu
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