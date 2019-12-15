Antalyalı Aleyna Avrupa şampiyonu

İSRAIL'IN Eilat şehrinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, kızlar 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı.
3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
EKREM CELİL'İN TALEBESİ
Bir yıldan bu yana ASAT Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını eski dünya şampiyonu Ekrem Celil ile gerçekleştiren Aleyna Kaymaz'ı başarısı Antalya'da sevinçle karşılandı.
Antalya
Büyükşehir
Belediye
Başkanı Muhittin
Böcek,
sporcuyu telefonla
arayarak
tebrik etti.