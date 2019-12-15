Antalyalı Aleyna Avrupa şampiyonu

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İSRAIL'IN Eilat şehrinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz büyük bir başarıya imza attı.3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.AntalyaBüyükşehirBelediyeBaşkanı MuhittinBöcek,sporcuyu telefonlaarayaraktebrik etti.