ASBAŞ’ın hedefi 760 milyon dolar

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SERBEST Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ASBAŞ) 2019 yılı ticaret hacmi rakamları açıklandı. 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 711 milyon dolar ticaret hacminin gerçekleştiği ASBAŞ'ta, yıl sonu hedefi ise 760 milyon dolar olarak belirlendi.ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, 2019 yılının ASBAŞ için olumlu geçtiğini söyledi. Gürses, 2018 yılı Kasım ayı sonunda 605.9 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2019 yılı aynı dönemde 711.3 milyon dolar olarak gerçekleşerek, yüzde 17 oranında artış gösterdiğini söyledi. 2019 yıl sonu ticaret hacminin 760 milyon doları bulmasını öngördüklerini aktaran Gürses, "Bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla kapanması beklenen bölgemiz ticareti, aynı zamanda son 5 yılda ulaşılan en yüksek değer olacak" diye konuştu.ASBAŞ'ın kurulduğu 1987 yılından bu yana 5 bin 155 kişi ile tarihinin en çok istihdam rakamına ulaştığını sözlerine ekmeyen Gürses, "Ticaretin yüzde 50'si AB ülkeleri ile yapılıyor. Bölgede 87 firma faaliyet gösteriyor" dedi.