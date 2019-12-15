Çiğ köfte zehirledi

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA, öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 6'sı taburcu edilen öğrencilerin, öğle yemeğinde çiğ köfte yedikleri ve bundan zehirlendikleri tahmin ediliyor.Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyündeki Halıcılar Ortaokulu'ndan eğitim gören 15 öğrenci, öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan öğrenciler, öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan öğrencilerin aileleri de hastane önünde toplandı. Öğrencilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 9'u bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Öğrenciler, öğle yemeğinde çiğ köfte yediklerini, bu nedenle zehirlendiklerini söyledi.