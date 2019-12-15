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Hentbolda gençlik aşısı

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Hentbolda gençlik aşısı
TÜRKIYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 18.7 yaş ortalamasına sahip oyuncularla mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda forma giyen 21 yaşındaki Cansu Akalın, sezonun ilk yarısında kaydettiği 39 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Paşanın Melekleri, sezonun ilk yarısını 8 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Muratpaşa'nın kadrosunda 15 yaşında 3, 16 yaşında 4 ve 17 yaşında 10 oyuncu bulunuyor.

GOL OLUP YAĞIYORLAR
Muratpaşa, 9 takımın mücadele ettiği ligin ilk yarısında rakip filelere 224 gol bırakırken kalesinde ise 207 gol gördü. Paşanın Meleklerinde ilk yarının en golcü oyuncusu 21 yaşındaki Cansu Akalın oldu. Akalın, forma giydiği 8 maçta 39 gol atarken takım kaptanı Diğdem Hoşgör takip etti. Kaptan Diğdem Hoşgör, 31 gol aktarken, 19 yaşındaki Eda Nur Kılıç 27 ve 20 yaşındaki Dönegül Bozdoğan ise 25 golle ilk yarıyı tamamladı. 23 yaşındaki milli kaleci Merve Durdu da ilk yarıda performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
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Hentbolda gençlik aşısı
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