Hentbolda gençlik aşısı

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TÜRKIYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 18.7 yaş ortalamasına sahip oyuncularla mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda forma giyenLigde şampiyonluk mücadelesi veren Paşanın Melekleri, sezonun ilk yarısını 8 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Muratpaşa'nın kadrosunda 15 yaşında 3, 16 yaşında 4 ve 17 yaşında 10 oyuncu bulunuyor.Muratpaşa, 9 takımın mücadele ettiği ligin ilk yarısında rakip filelere 224 gol bırakırken kalesinde ise 207 gol gördü. Paşanın Meleklerinde ilk yarının en golcü oyuncusu 21 yaşındaki Cansu Akalın oldu. Akalın, forma giydiği 8 maçta 39 gol atarken takım kaptanı Diğdem Hoşgör takip etti.23 yaşındaki milli kaleci Merve Durdu da ilk yarıda performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.