Çavdar tarlası tabloları

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da emekli emniyet müdürü Ömer Güneş (74) çavdar sapıyla yaptığı resimlerle ilgi çekiyor. Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşayan Güneş, 14 yaşında Sivas'ta başladığı çavdar sapından resim çalışması hobisini 60 yıldır sürdürüyor. İlkokul yıllarında maddi imkansızlık nedeniyle boya kalemlerine ulaşamayınca tarladan topladığı çavdar sapından resim yapmaya başlayan Güneş, çavdar sapıyla sergilik yüzlerce pano oluşturdu.Evinin bir odasını atölyeye çeviren Güneş, kahvaltısını yapar yapmaz hemen masasının başına geçip çavdar saplarını birbirine yapıştırıp keserek sevdiği resimleri panoya işliyor. Ömer Güneş'in panoya işlemeyi en sevdiği resimlerin başında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı fotoğrafları ve hat sanatı yer alıyor.Emekli olmadan önce yaptığı tabloları satıp gelirini şehit ve gazi ailelerine yardım için kullandığını anlatan Güneş, eserleriyle ilgili birkaç sergi açmayı da planladığını söyledi. Güneş, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser hediye ettiğini de sözlerine ekledi. Ömer Güneş'in çalışmalarında en büyük yardımcısı ise eşi Fatma Güneş.