Otelciler başkanını seçti

BUGÜN NELER OLDU

Antalyabölgesinde 504 üyesi ve 313 binden fazla yatak kapasitesi ile konaklama sektörünü temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği'nde (AKTOB) seçim heyecanı sona erdi. Mevcut başkan Erkan Yağcı 279 oy alarak seçimi kazandı. Rakibi Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ise 113 oy aldı. Concorde Hotel Lara'da yapılan seçim turizmcilere yakışır centilmenlikte geçti. Genel kurulda iki başkan adayı Erkan Yağcı ve Yeliz Gül Ege yan yana oturdu. Yoğun katılımın olduğu seçimde Erkan Yağcı, 2016'da turist sayısının 6 milyona düştüğü zor bir dönemde görev yaptıklarını belirterek, "Turist sayısı 2019'da 16 milyona kadar yükseldi. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik ve bunu hep birlikte başardık" dedi.